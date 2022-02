Jest szansa na zakończenie wojny? Ukraińska delegacja spotka się z Rosjanami

Do telefonicznej rozmowy Wołodymyra Zełeńskiego i Aleksandra Łukaszenki doszło w niedzielę, w dniu fasadowego referendum konstytucyjnego na Białorusi i kilka godzin po tym, jak przywódca kraju przyjaznego Rosji oznajmił, że być może wyśle swoich żołnierzy do walki u boku wojsk putinowskich. Efektem tej dyskusji jest spotkanie delegacji ukraińskiej i rosyjskiej, do którego ma dojść na granicy białorusko-ukraińskiej w pobliżu rzeki Prypeć.

Minister sprawa zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba wyjaśnił na konferencji prasowej, jaki jest cel tego spotkania. - Pojedziemy tam po to, by posłuchać, co Rosja chce nam powiedzieć. Nie będziemy uzgadniać naszego stanowiska. Posłuchamy i powiemy to, na czym nam zależy - tłumaczył szef resortu.

Spotkanie Rosja - Ukraina

- Prezydent Łukaszenka zapewnił Wołodymyra Zełeńskiego, że żadna siła białoruska nie będzie wykorzystywana przeciwko Ukrainie. Mam nadzieję, że dotrzyma słowa. My w tym czasie cały czas będziemy bronić ojczyzny. Nie poddamy się, nie oddamy ani centymetra naszej ojczyzny - dodał.

Rosjanie nie postawili żadnych warunków wstępnych ani ultimatum, co Ukraina uważa za swój sukces.

