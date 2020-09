Jobert Bercasio zginął w poniedziałek wieczorem. Dziennikarz został pięciokrotnie postrzelony w pobliżu swojego domu w 170-tysięcznym mieście Sorsogon na wschodzie Filipin. Według relacji świadków strzelało dwóch mężczyzn, którzy następnie uciekli motocyklem. Policja przekazała, że strzały oddano z amerykańskiego karabinu M16.

Jobert Bercasio nie żyje. Kim był filipiński dziennikarz?

Jobert Bercasio pracował w przeszłości dla stacji radiowej i miejscowego portalu Bicol Today, a ostatnio założył własną telewizję internetową. W programach często poruszał temat wylesiania i działalności nielegalnych kopalni. W ostatnim poście na Facebooku pisał, że w pobliżu miejscowego kamieniołomu były ciężarówki bez wymaganych zezwoleń, które miały fałszywe tablice rejestracyjne.

Wszystko wskazuje na to, że ludzie, którzy zastrzelili Joberta Bercasio, działali na polecenie kogoś, kogo zirytowała jego praca reporterska Dyrektor RSF na region Azji i Pacyfiku Daniel Bastard

Organizacja wezwała do przeprowadzenia niezależnego śledztwa w tej sprawie i zakończenia bezkarności sprawców przestępstw wobec pracowników filipińskich mediów. Zabójstwa dziennikarzy zdarzają się na Filipinach niemal co roku. W tym roku to co najmniej drugi taki przypadek. W maju w środkowej części kraju zastrzelony został dziennikarz Cornelio Pepino, który zajmował się korupcją związaną z nielegalnym przemysłem wydobywczym.

W tegorocznym Światowym Rankingu Wolności Prasy, w którym RSF ocenia m.in. poziom cenzury i niezależności mediów, a także ich pluralizm i bezpieczeństwo reporterów, Filipiny znalazły się na 136. ze 180 miejsc.

RadioZET.pl/PAP