Joe Biden do zamachowców z Kabulu: Zmusimy was, byście za to zapłacili

Joe Biden powiedział, że polecił dowódcom wojskowym przygotowanie planu uderzenia odwetowego wobec przywódców Państwa Islamskiego. Prezydent Stanów Zjednoczonych zaznaczył jednak, że nie ma potrzeby użycia dużych sił, by wziąć odwet na terrorystach.

- Nigdy nie wybaczymy terrorystom. Nigdy nie zapomnimy. Będziemy was ścigać, aż was dopadniemy. Zmusimy was, byście za to zapłacili - mówił Joe Biden.

Jak przekazał, łącznie z Kabulu ewakuowano ponad 100 tys. osób, z czego ponad 7 tys. w ciągu ostatnich 12 godzin. - Jeśli wojsko będzie potrzebować dodatkowych sił, by dokończyć misję ewakuacji w Afganistanie, zezwolę na to - zapowiedział.

- Amerykańscy żołnierze, którzy zginęli w Kabulu, są bohaterami. Poświęcili swoje życie, by uratować życie innych - powiedział Joe Biden. Jak dodał, byli częścią "misji niespotykanej wcześniej w historii".

Wybuchy w Kabulu. Państwo Islamskie przyznało się do zamachu

Państwo Islamskie wzięło na siebie odpowiedzialność za czwartkowy zamach bombowy w pobliżu lotniska w Kabulu - poinformował organ propagandowy IS agencja Amak na swoim kanale w komunikatorze Telegram. W stolicy Afganistanu doszło do serii wybuchów.

Zamachowiec samobójca "zdołał dotrzeć do dużego zgromadzenia tłumaczy i współpracowników armii amerykańskiej" przed hotelem Baron niedaleko lotniska i "zdetonował wśród nich pas szahida, zabijając około 60 osób i raniąc ponad 100 innych, w tym bojowników talibskich" – podała agencja Amak.

Według afgańskiego urzędnika, na którego powołuje się AP, w zamachu zginęło co najmniej 60 Afgańczyków, a 143 osoby zostały ranne. Pentagon poinformował z kolei o śmierci 12 amerykańskich żołnierzy. 15 Marines zostało rannych.

Rzecznik amerykańskiego resortu obrony John Kirby mówił, że pod lotniskiem w Kabulu doszło do dwóch eksplozji w ramach "złożonego zamachu", w którym ucierpieli cywile i żołnierze USA. Kirby poinformował, że jedna z eksplozji miała miejsce pod Abbey Gate, jednym z głównych wejść na lotnisko, gdzie gromadzili się ludzie. Do drugiego wybuchu doszło pod hotelem Baron, ok. 300 metrów dalej. Hotel ten był używany przez służby brytyjskie do wstępnego sprawdzania Afgańczyków przeznaczonych do ewakuacji.

Czwartkowy zamach w Afganistanie był poprzedzony wieloma ostrzeżeniami ze strony m.in. ambasady USA, a także przedstawicielstw innych krajów, które ostrzegały własnych obywateli oraz Afgańczyków przed gromadzeniem się pod bramami lotniska. Mimo to i mimo zamkniętych bram, przed wejściami w ciągu dnia gromadziły się tłumy. W środę w nocy doszło do ataku snajperskiego na jednego z afgańskich strażników, co wywołało wymianę ognia między Afgańczykami i wojskami koalicji. Według CNN atak miał sprawdzić reakcję sił na miejscu. Stacja dodaje, że amerykańskie źródła na miejscu nie wykluczają kolejnego ataku.

RadioZET.pl/PAP