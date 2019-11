Jonathan Miller nie żyje. Zmarł słynny brytyjski komik i reżyser

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Jonathan Miller zmarł w środę rano w otoczeniu rodziny po długiej walce z chorobą Alzheimera.

''Jego śmierć jest wielką stratą dla naszej rodziny i jego przyjaciół. Pozostawi wielką dziurę w naszym życiu” - napisała w oficjalnym oświadczeniu rodzina brytyjskiego reżysera i komika.

Jonathan Miller był jedną z najwybitniejszych postaci artystycznych w Wielkiej Brytanii. Od kilkudziesięciu lat zajmował się teatrem, telewizją i operą.

Jonathan Miller nie żyje. Kim był?

Jonathan Miller urodził się w Londynie w 1934 roku. Zanim zajął się sztuką, studiował medycynę. Do dalszej kariery artystycznej zachęcił go sukces komedii ''Beyond the Fringe'', którą stworzył w 1960 roku z innymi studentami Uniwersytetu Cambridge Dudley Moore, Peterem Cookiem i Alanem Bennett.

Od wczesnych lat 60. Miller reżyserował sztuki teatralne i telewizyjne, w tym produkcję „Kupca weneckiego” z 1970 roku z Laurenceem Olivierem. Jego reżyseria telewizyjna obejmowała psychodeliczną adaptację „Alicji w krainie czarów” z lat 60. dla BBC, a później sześć sztuk Szekspira dla tego samego nadawcy.

W latach 70. przeniósł się do opery i współpracował z dużymi firmami, w tym Glyndebourne, Royal Opera i English National Opera.

RadioZET.pl/Associated Press