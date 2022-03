Kaczyński i Morawiecki jadą do Kijowa. Spotkają się z prezydentem Zełenskim

Szef rządu Mateusz Morawiecki i przewodniczący ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych Jarosław Kaczyński mają udać się do Kijowa, by spotkać się z prezydentem Ukrainy – przekazała kancelaria premiera.

Wojna w Ukrainie zmobilizowała Europę do działania. Rosyjska gospodarka podupadła przez unijne sankcje, zaś dyplomaci planują kolejne kroki, by kraj agresora zawiesił broń. Jak poinformowała kancelaria premiera, przedstawiciele naszego kraju mają udać się do Kijowa.

Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki wraz z premierem Czech i Słowacji mają spotkać się z Wołodymyrem Zełenskim.

Morawiecki i Kaczyński w Kijowie

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz wiceprezes Rady Ministrów, przewodniczący Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych Jarosław Kaczyński wraz z premierem Czech Petrem Fialą oraz premierem Słowenii Janezem Janšą udają się do Kijowa jako reprezentanci Rady Europejskiej na spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem.

„Wyjazd organizowany jest w porozumieniu z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem i przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Celem wizyty jest potwierdzenie jednoznacznego poparcia całej Unii Europejskiej dla suwerenności i niepodległości Ukrainy oraz przedstawienie szerokiego pakietu wsparcia dla państwa i społeczeństwa ukraińskiego” – czytamy na stronie KPRM.

O wizycie delegacji poinformowana jest społeczność międzynarodowa za pośrednictwem organizacji międzynarodowych, w tym ONZ.

Trwa wojna na Ukrainie. Każda wojna to nie tylko konflikt polityczny i militarny. To przede wszystkim niewinne ofiary i ludzie, którzy tracą wszystko. Fundacja Radia ZET prowadzi dla nich akcję pomocową.

