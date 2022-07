"Muszą skopać im du*ę". Kadyrow grzmi w najnowszym wpisie

Ukraińcy muszą wyjść na ulice i skopać du*ę skorumpowanemu kierownictwu kraju, które zamiast kopać okopy, podgrzewa wszystkich do bohaterstwa, wysyłając ich na śmierć - twierdzi Ramzan Kadyrow. Przywódca Czeczenii i bliski sojusznik Władimira Putina przekonuje, że to jedyny sposób, by uniknąć w Ukrainie "wojny na pełną skalę".