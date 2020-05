Katastrofa lotnicza w Kanadzie. Służby potwierdziły tragiczne wieści

W niedzielę, 17 maja w Kamloops w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie rozbił się jeden z odrzutowców w trakcie akrobacji lotniczych. W katastrofie zginęła jedna osoba. To kpt. Jennifer Casey, rzeczniczka prasowa zespołu akrobacji lotniczych Snowbirds.

Królewskie Kanadyjskie Siły Lotnicze (RCAF) przekazały, że w niedzielę doszło do katastrofy odrzutowca Canadair Tutor CT-114. Maszyna rozbiła się w Kolumbii Brytyjskiej w trakcie akrobacji lotniczych, które miały być wyrazem wdzięczności dla pracowników służby zdrowia, którzy walczą z koronawirusem.

Katastrofa odrzutowca w Kolumbii Brytyjskiej

Do wypadku odrzutowca doszło około godziny 15:00 czasu miejscowego (21:00 czasu polskiego). Na nagraniach dostępnych w mediach społecznościowych, które opublikowały osoby oglądające akrobacje, widać dwa samoloty. W pewnym momencie jeden z odrzutowców lecący po lewej stronie odbija nieco w górę, robi beczkę, następnie wpada w korkociąg i spada na ziemię. Później słychać eksplozję i widać dym.

W niedzielę wieczorem Royal Canadian Air Forces (RCAF) potwierdziły, że "jeden z członków CF Snowbirds zmarł, a jeden odniósł poważne obrażenia". W drugim wpisie na Twitterze RCAF dodało, że obrażenia drugiego członka załogi "nie są zagrażające życiu".

Odrzutowiec rozbił się chwilę po starcie przed jednym z domów w mieście Kamploops. W tym miejscu doszło do pożaru zabudowań gospodarczych. CBC dotarło do mężczyzny mieszkającego po drugiej stronie ulicy. Przekazał on, że widział katapultującego się pilota i samolot rozbijający się przed domem sąsiada. Według relacji świadka, mieszka tam starsze małżeństwo. Nie odnieśli oni żadnych obrażeń.

Od 29 kwietnia piloci ze Snowbirds oblatywali Kanadę dla podniesienia morali społeczeństwa w czasach epidemii koronawirusa. Ich akrobacje lotnicze miały być wyrazem wdzięczności dla pracowników służby zdrowia, którzy stawiają czoła epidemii SARS-CoV-2.

Nie żyje kpt. Jennifer Casey

W katastrofie odrzutowca zginęła kapitan Jennifer Casey. Podjęła ona współpracę ze Snowbirds w 2018 roku. Przed służbą wojskową, kobieta była dziennikarką radiową i producentką w stacji NEWS 95.7 Halifax.

Katastrofa i śmierć Casey wywołała w kraju szok. Justin Trudeau, premier Kanady zapewnił w niedzielę, że jest w kontakcie z ministrem obrony narodowej i "myślami łączy się z członkami zespołu".

RadioZET.pl/PAP