Stomatolog zastrzelił 16 osób. Wśród ofiar policjantka

Do strzelaniny, w której zabito 16 osób doszło w Kanadzie. 51-letni dentysta jeździł samochodem i strzelał do ludzi. Napastnik również zginął. Do mediów nie dotarła jedna informacja, czy mężczyzna popełnił samobójstwo, czy został zastrzelony przez policję.

Do strzelaniny w Kanadzie doszło w miniony weekend. Jak podaje Daily Beast, Gabriel Wortman wsiadł do samochodu w prowincji Nowa Szkocja. Do pierwszego strzału doszło w miejscowości Portapique. Następnie 51-latek przemieszczał się do innych miast i strzelał na oślep. Wśród ofiar znalazła się także policjantka, która w tym czasie pełniła służbę.

Napastnik zginął w trakcie pościgu policyjnego. Nie wiadomo jednak, co było przyczyną śmieci. 51-latek mógł popełnić samobójstwo lub zginął w trakcie wymiany ognia z funkcjonariuszami. Nie wiadomo też, dlaczego 51-latek sięgnął po broń i zamordował przypadkowych ludzi.

RadioZET.pl/Daily Beast