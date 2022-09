Atak nożowników, wiele ofiar i rannych. Wydano alert o pozostanie w domach

W kanadyjskich prowincjach Saskatchwan, Manitoba i Alberta policja ściga dwóch mężczyzn, którzy zaatakowali nożem w 13 różnych lokalizacjach. 10 osób zmarło, a 15 trafiło do szpitali.

Do tragedii doszło w niedzielę rano czasu lokalnego w 13 miejscach na terenie prowincji Saskatchwan. „Mogą być także inne ofiary, osoby, które same pojechały do różnych szpitali” - powiedziała podczas konferencji prasowej dowodząca działaniami policji zastępca komisarza Rhonda Blackmore z Royal Canadian Mounted Police (RCMP).

Atak nożowników w Kanadzie. Co najmniej 10 osób nie żyje

Policja podawała wcześniej, że ofiary mogły być przypadkowe, jednak Blackmore powiedziała, że – jak się wydaje – część ofiar nie była przypadkowa. Obecnie nie można określić jednak motywu sprawców. Policja wskazała, że ofiary znaleziono w 13 różnych miejscach.

Cały czas trwają poszukiwania, nie wiadomo, czy napastnicy zmienili samochód i RCMP zaapelowała o ostrożność.

W niedzielę o 7:12 rano lokalnego czasu policja w Saskatchewan ogłosiła alert w związku z informacjami o atakach nożem. 45 minut później RCMP opublikowała nazwiska mężczyzn podejrzewanych o ataki, ich zdjęcia i numer rejestracyjny samochodu, którym mogą się poruszać.

Do ataków doszło na terenie rezerwatu na północ od miejscowości Melford w Saskatchewan, gdzie mieszkają trzy grupy Indian Kri: James Smith Cree Nation, plemiona Chakastaypasin oraz społeczność Peter Chapman.

Alert zalecający pozostanie w domu, niepodchodzenie do podejrzanych osób, niezabieranie autostopowiczów i niepodawanie, gdzie zauważono patrole policyjne, rozszerzono po południu na sąsiednie prowincje – Manitobę i Albertę.

Policja w Reginie poinformowała, że wspiera dochodzenie prowadzone przz RCMP i dodatkowo wzmocniła ochronę „w całym mieście, w tym trwające rozgrywki futbolu amerykańskiego na stadionie Mosaic”. Media podawały wcześniej, że podejrzanych zauważono właśnie w Regina. W Prince Edward policja ustawiła posterunki na ulicach miasta.

Premier Kanady Justin Trudeau zaapelował o ostrożność i przekazywanie informacji policji. „Jestem zaszokowany i zdruzgotany z powodu przerażających ataków dziś na terenie James Smith Cree Nation i w Weldon, w Saskatchewan, w wyniku których życie straciło dziesięć osób, a rany odniosło znacznie więcej” - napisał w niedzielę wieczorem w oświadczeniu. Zapewniając o pomocy ze strony rządu federalnego, dodał, że „odpowiedzialni za odrażające ataki muszą stanąć przed wymiarem sprawiedliwości”.

RadioZET.pl. PAP - Anna Lach