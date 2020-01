Kane Tanaka to najstarsza osoba na świecie. Japonka, która już rok temu została wpisana do Księgi rekordów Guinnessa, 2 stycznia obchodziła 117 urodziny. Trzy dni później zorganizowano na jej cześć huczne przyjęcie.

Kane Tanaka urodziła się 2 stycznia 1903 roku, czyli w roku, kiedy bracia Wright zbudowali swój pierwszy samolot napędzany silnikiem spalinowym - podkreśla agencja Kyodo. Na początku stycznia 2020 roku skończyła więc 117 lat, co czyni ją najstarszą osobą żyjącą obecnie na świecie.

Kobieta została wpisana do Księgi rekordów Guinnessa już w zeszłym roku. Do historycznego rekordu brakuje jej jednak jeszcze kilku lat, bo najstarsza osoba w historii miała 122 lata. To Jeanne Louise Calment. Francuzka urodziła się w 1875 roku, zmarła w 1997 roku w wieku 122 lat i 164 dni.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Ile lat może żyć człowiek? Ile wynosi granica długowieczności?

fot. Kyodo News/Associated Press/East News

Japonka Kane Tanaka najstarszą żyjącą osobą na świecie

Tanaka przyszła na świat w prefekturze Fukuoka jako siódme dziecko wśród dziewięciorga rodzeństwa. W 1922 roku wyszła za Hideo Tanakę, dając mu czworo dzieci, jedno dziecko Tanakowie adoptowali. Seniorka doczekała się pięcioro wnuków i ośmioro prawnuków. Jak sama mówi, wstaje zwykle o godz. 6 rano, a po południu często powtarza matematykę. Jedną z jej ulubionych rozrywek jest gra planszowa Othello, w którą grywa z pracownikami domu opieki, w którym przebywa. Tam też 5 stycznia zorganizowano jej urodzinowe przyjęcie.

Warto wiedzieć, że Japonia ma obecnie jedno z najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie. W ubiegłym roku po raz pierwszy liczba stulatków przekroczyła tam 70 tysięcy. Prawie 90 proc. z nich to kobiety.

RadioZET.pl/CNA/Kyodo/Guinness World Records