„Kapitan Narwal” ("Captain Narwhal”) – tak mówią o nim w sieci zarówno w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii. Pan Łukasz został okrzyknięty bohaterem po tym, jak razem z innymi obezwładnił zamachowca z Londynu. Polak, pracownik jednej z restauracji, zerwał ze ściany półtorametrowy kieł narwala i ruszył w kierunku terrorysty.

Z relacji Toby’ego Wiliamsona, szefa mężczyzny i dyrektora Fishmongers' Hall (budynku na London Bridge, gdzie podczas seminarium na temat reintegracji przestępców rozpoczął się atak), wynika, że pan Łukasz w trakcie starcia z zamachowcem został pięciokrotnie dźgnięty, a mimo to "walczył do samego końca", dając wielu osobom czas na ucieczkę. Jak dodał Wiliamson, Łukasz sam nie zdradzi szczegółów, bo "jest zbyt skromny".

Zadał terroryście cios. Wiedział, że coś jest nie tak, bo uderzył go w klatkę piersiową, ale broń odbiła się od niej. Miał na sobie kamizelkę, albo coś podobnego. W tym czasie toczyła się walka na noże, w której Łukasz doznał pięciu cięć aż po ramię. Został poważnie ranny, ale ani się nie wycofał. [...] Potem dołączyły do niego dwie albo trzy inne osoby. Widząc, że mieli przewagę liczebną, napastnik zszedł po schodach. Łukasz bardzo cierpiał i stracił czucie w lewej ręce, ale walczył do końca