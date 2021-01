Karambol na zaśnieżonej autostradzie na północy Japonii. Jak wynika z najnowszych informacji, na drodze zderzyły się co najmniej 134 samochody. Jedna osoba zginęła, a 12 przewieziono do szpitala. Dane te mogą się jednak szybko zmienić.

Karambol na zaśnieżonej autostradzie w Japonii. Ogromny wypadek miał miejsce około południa czasu lokalnego na jednokilometrowym odcinku drogi ekspresowej w Tohoku w prefekturze Miyagi. Władze podają, że w karambolu uczestniczyło ok. 200 osób. Według najnowszych informacji, na autostradzie zderzyły się co najmniej 134 samochody.

Jak podają władze, w wyniku karambolu zginęła jedna osoba, a 12 zostało przewiezionych do szpitala. Na autostradzie cały czas trwa akcja ratunkowa. Synoptycy w dalszym ciągu ostrzegają przed obfitymi opadami śniegu.

Japońska agencja meteorologiczna ostrzegła we wtorek przed obfitymi opadami śniegu na obszarach północnej Japonii. Mieszkańców wezwano, by uważali na wichury i burze śnieżne, które mogą powodować zakłócenia w ruchu.

Nagromadzony śnieg, oblodzone drogi, lawiny i świeże opady śniegu są również spodziewane w regionach Hokkaido, Tohoku i Hokuriku. Z powodu złej pogody japońskie koleje zawiesiły część połączeń superszybkich pociągów shinkansen m.in. w prefekturach Miyagi, Iwate i Akita w regionie Tohoku.

Według synoptyków na najbardziej wysuniętej na północ wyspie Hokkaido oraz w regionie Hukuriku w środkowej Japonii prędkość wiatru będzie dochodziła do 126 km na godzinę, w Tohoku będzie wiało 108 km/h. Do środy rano w częściach regionów Hokuriku, Tohoku i Hokkaido spodziewane są opady śniegu odpowiednio do 50 cm, 40 cm i 30 cm.

