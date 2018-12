Katastrofa w kopalni. Premier Czech o odszkodowaniach: byłoby sprawiedliwie, gdyby były takie same dla wszystkich

Trzymamy kciuki, aby wszystko dobrze się skończyło. Szpital, w którym przebywają ranni, należy do najlepszych szpitali w Czechach - powiedział premier Czech Andrej Babisz, który złożył wizytę w szpitalu w Ostrawie, aby odwiedzić górników rannych w wypadku w kopalni w Karwinie.

W wyniku czwartkowej katastrofy w kopalni w Karwinie w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego zginęło 13 górników. Dwunastu miało obywatelstwo polskie - jeden z nich od ponad 20 lat mieszkał w Czechach. Jeden górnik był obywatelem Czech. Zakład Górniczy nr 2 (dawna kopalnia „ČSM”) należy do koncernu OKD, jedynego producenta węgla kamiennego w Czechach.

Premier Czech o odszkodowaniach

Premier podkreślił, że szpital, w którym przebywają ranni, należy do najlepszych szpitali w Czechach. - (Lekarze) zrobią oczywiście wszystko, maksimum ku temu, aby pomóc tym górnikom. Jeden z tych górników jest w całkiem dobrym stanie, niemniej musimy się modlić, żeby to się dobrze skończyło. Natomiast ten drugi jest w szoku - mówił premier Czech.

- Ja też chciałbym wyrazić wyrazy solidarności z panem premierem Morawieckim, jesteśmy w kontakcie i oczywiście ściskamy kciuki za to, by to dobrze się skończyło - podkreślał Babisz.

Premier Czech dodał, że rozmawiał z kierownictwem firmy OKD na temat odszkodowań dla rodzin. - Nie będziemy tutaj robić różnic (między obywatelami Polski a Czech - PAP), weźmiemy pod uwagę liczbę dzieci, członków rodzin. OKD to firma państwowa, więc mamy na to (wysokość odszkodowań - PAP) wpływ - powiedział.

- Moim zdaniem byłoby sprawiedliwe, gdyby odszkodowania były takie same dla wszystkich, zarówno w przypadku górnika czeskiego, jak i górników polskich - dodał. - Chciałem jeszcze raz przekazać wyrazy ubolewania, że wydarzył się taki wypadek i mam nadzieję, że ci dwaj polscy obywatele wyzdrowieją - zaznaczył.

Morawiecki złożył wizytę w Czechach

Wizytę w szpitalu złożył już premier Mateusz Morawiecki. Wcześniej był na miejscu katastrofy, gdzie informował o podejmowanych w kopalni działaniach.

- Informacje od strony czeskiej są następujące: 12 górników ma obywatelstwo polskie, w tym jeden z nich od ponad 20 lat mieszka na terenie Republiki Czeskiej. 13. górnik jest obywatelem czeskim - mówił Morawiecki.

Władze kopalni przekazały w piątek rano, że ze względu na duże stężenie metanu akcja ratownicza została tymczasowo przerwana. W nocy z czwartku na piątek do Czech udali się też polscy ratownicy - dwa pięcioosobowe zastępy zawodowego pogotowia górniczego - wyposażeni w specjalistyczny sprzęt.

RadioZET.pl/PAP/MP