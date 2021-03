Kobieta twierdzi, że przeżyła śmierć kliniczną. Opisała, co widziała i czuła

Kassi Hogann z USA opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, na którym przekonuje, że przez kilka minut znajdowała się w stanie śmierci klinicznej. Amerykanka szczegółowo opisała, co dokładnie widziała i czuła podczas wspomnianego stanu. Podkreśliła, że wszystko było skutkiem "głupiej decyzji" z okresu młodości.

Kassi Hogann przekonuje, że w przeszłości doświadczyła śmierci klinicznej. Kobieta twierdzi, że miało to miejsce aż trzy razy. W opublikowanym na Tik Toku nagraniu, Hogann opisuje sprawę jako efekt "głupiej decyzji" z przeszłości, gdy miała 18 lat. Nie powiedziała jednak, o co dokładnie chodzi.

Kobieta szczegółowo opisała, co widziała podczas rzekomej śmierci klinicznej i jakie towarzyszyły jej wówczas uczucia. Stwierdziła, że czuła się, jakby została "wciągnięta do tunelu i wylądowała pośród gwiazd". Hogann relacjonowała, że było jej w tym miejscu bardzo wygodnie, ale nie potrafi go dokładnie zidentyfikować. Dodała jedynie, że widać było stamtąd kosmos.

Kobieta twierdzi, że przeżyła śmierć kliniczną. "Wylądowałam pośród gwiazd"

Opisując swoje doznania, przyznała, że przez cały czas czuła obecność zmarłych osób. Nie mogła jednak ich zobaczyć i z nimi porozmawiać. Jak stwierdziła, całe zjawisko było trudne do opisania.

- Czułam się komfortowo wiedząc, że moi bliscy są ze mną, mimo że nie byli obok mnie ani astronomicznie, ani fizycznie – powiedziała na nagraniu.

Hogann wyjaśnia, że w trakcie "wypadku", którego doświadczyła w wieku 18 lat, jej mózg nie pracował przez prawie 7 minut. W wyniku tego zdarzenia, narząd został uszkodzony. Dziś, ma się to przejawiać w formie zaników pamięci.

ZOBACZ TAKŻE: Śmierć mózgu: na jakiej podstawie się ją stwierdza?

-Kiedy się obudziłam, zrobili tomografię komputerową mojego mózgu i zobaczyli małe części, które były zaciemnione. Powiedzieli mi, że mogą się zregenerować, ale to mało prawdopodobne – wspomina Amerykanka.

RadioZET.pl/ La Vanguardia/ 20minutos.es