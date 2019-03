Katastrofa Boeinga w Etiopii. Pilot zgłaszał problemy

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Pilot Boeinga 737 MAX zgłaszał problemy z systemem kontroli lotu. "W istocie on nawet dostał zgodę na zawrócenie" - powiedział agencji Reutera rzecznik linii, Asrat Bagashaw.

Dodał, że pilot przechodził dodatkowe szkolenia po bardzo podobnej katastrofie takiego samolotu w Indonezji, do której doszło pod koniec października zeszłego roku.

Boeing 737 – MAX. Znaleziono czarne skrzynki

W niedzielnej katastrofie Boeinga 737 MAX zginęło 157 osób, czyli wszystkie znajdujące się na pokładzie.

Czarne skrzynki z rozbitego samolotu zostaną wysłane do analizy do Europy. W Etiopii nie ma odpowiedniego sprzętu do ich badania.

Fakt, że był to już drugi w ciągu pięciu miesięcy poważny wypadek tego typu samolotu - który wszedł do komercyjnego użytku niespełna dwa lata temu - spowodował, że szereg państw i linii lotniczych podjęło decyzję o wstrzymaniu lotów tego modelu bądź zamknięciu dla nich przestrzeni powietrznej.

W środę zrobiły to m.in. Tajlandia, Egipt, Nowa Zelandia i Liban. Wcześniej taką decyzję podjęła m.in. Unia Europejska, Chiny, Australia, Indonezja, Indie czy Turcja. Oznacza to, że uziemionych jest obecnie ok. dwie trzecie ze wszystkich 371 egzemplarzy Boeinga 737 MAX będących w eksploatacji. Boeing ma zamówienia na dostarczenie ok. 5000 kolejnych sztuk. Jak mówił Bagashaw, dopiero po wstępnych ustaleniach co do przyczyn katastrofy, Ethiopian Airlines zdecydują, czy zrezygnować z dalszych zamówień.

RadioZET.pl/PAP/MK