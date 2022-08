Katastrofa dwóch małych samolotów. Maszyny zderzyły się przed lądowaniem

Na lotnisku w Watsonville w północnej Kalifornii w USA zderzyły się w czwartek dwa samoloty Cessna - podała agencja AP, powołując się na władze lokalne. Zginęły co najmniej dwie osoby.

Do zderzenia dwóch małych samolotów doszło w czwartek 18 sierpnia ok. godz. 15 czasu lokalnego nad lotniskiem w Watsonville. Do wypadku doszło podczas prób lądowania obu maszyn.

Według Federalnej Administracji Lotnictwa na pokładzie dwusilnikowej Cessny 340 były dwie osoby, natomiast jednosilnikową Cessną 152 leciał tylko pilot. Na ziemi nikt nie doznał obrażeń.

Katastrofa dwóch samolotów przed lądowaniem na lotnisku. Są ofiary

Zdjęcia i filmy w mediach społecznościowych pokazywały wrak jednego małego samolotu na trawiastym polu przy lotnisku. Zdjęcie z miasta Watsonville pokazało ponadto uszkodzenie małego budynku na lotnisku, przy którym byli strażacy.

Wszystko wskazuje, że drugi z samolotów uderzył w lotniskowy mały hangar. Watsonville znajduje się 160 kilometrów na południe od San Francisco. Miejskie lotnisko nie posiada wieży kontroli lotów.

RadioZET.pl/Associated Press