Zderzenie dwóch samolotów w rejonie Petersburga w Rosji. Jak podają lokalne władze, w katastrofie zginęły trzy osoby. Do tragedii doszło kilka chwil po starcie obu maszyn.

Katastrofa lotnicza w rejonie Petersburga w Rosji. Lekki samolot Piper Cherokee (PA-28) zderzył się w powietrzu z innym lekkim samolotem, typu Cessna. Oba samoloty wykonywały lot treningowy. Zginęły trzy osoby.

Do tragedii doszło krótko po tym, jak Piper Cherokee wzniósł się w powietrze minutę po starcie Cessny-150. Po minucie od startu doszło do kolizji, a maszyna spadła na ziemię. Ofiary to pilot i dwoje pasażerów.

Katastrofa lotnicza w Rosji. Dwa samoloty zderzyły się w powietrzu. Są ofiary

W mediach społecznościowych pojawiła się informacja, że jedną z ofiar śmiertelnych jest dziecko. Służby prasowe ministerstwa ds. sytuacji nadzwyczajnych zdementowały te doniesienia. Zapewniły, że na pokładzie samolotu nie było dzieci.

Cessna-150 zdołała wylądować po kolizji. Według pierwszych informacji pilot nie ucierpiał. Później jednak poinformowano, że został przewieziony do szpitala.

Rosyjski Komitet Śledczy wszczął sprawę karną dotyczącą wypadku. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia z katastrofy. Widać na nich rozbity samolot Piper Cherokee (PA-28) i pracujące na miejscu służby ratunkowe.

fot. VK

RadioZET.pl/ PAP/ Apa.az/ The Moscow Times