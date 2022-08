Katastrofa na Odrze. Wiadomo, kiedy powstanie polsko-niemiecki raport

Pod koniec września mamy poznać raport dotyczący katastrofy ekologicznej na Odrze. To konkluzja po posiedzeniu Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska, w którym rząd RP reprezentowała minister klimatu Anna Moskwa.

Katastrofa ekologiczna na Odrze pozostaje kwestią wnikliwych badań i analiz naukowców z Polski i innych państw. Wciąż nie znamy decydującej przyczyny masowej śmierci ryb i innych wodnych zwierząt.

- Polska minister klimatu wspólnie z niemiecką odpowiedniczką wyraziły intencję, aby zespoły z obu państw zakończyły prace na temat sytuacji na Odrze do końca września i przekazały swoje wnioski - poinformowała w poniedziałek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Posiedzenie Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska odbyło się w poniedziałek w niemieckiej miejscowości Bad Saarow pod Berlinem.

Raport o katastrofie na Odrze. "Musimy ją naprawić"

- Odra została nieprawidłowo uregulowana i musimy ją naprawić tak, by odzyskała swoją dynamikę - powiedziała w poniedziałek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Dodała, że pozostawienie rzeki tylko procesom naturalnym byłoby nieodpowiedzialne ze względu na zagrożenie powodzią.

Minister wskazała na konferencji, że w Polsce mierzymy się dzisiaj z mitem regulowania rzek, który kojarzy nam się przede wszystkim z betonowaniem Renu czy Łaby. - Teraz technologie są inne niż np. 20 lat temu - powiedziała.

Anna Moskwa zaznaczyła też, że prowadzone działania inwestycyjne na Odrze mają służyć przede wszystkim wyeliminowaniu podtopień czy powodzi. - To są właściwie korekty, prace modernizacyjne, to jest przywrócenie rzece dynamicznego biegu - podkreśliła.

Niemcy: Odra została mocno wyniszczona

Minister ochrony środowiska Niemiec Steffi Lemke pytana o niemieckie organizacje ekologiczne, które wzywają do blokowania wszelkich inwestycji na Odrze, wskazała, że nie wie, o jakie organizacje chodzi. - Owszem, niektóre organizacje sygnalizowały, że może dojść do problemów, jeśli np. dojdzie do zabetonowania obszarów, gdzie stan wody jest niski - powiedziała.

Minister Lemke zaznaczyła, że choć były różnice w poglądach, to strony polska i niemiecka powinny np. wspólnie planować instalacje zabezpieczające, jeśli dojdzie do zwiększenia poziomu wody. - Odra została mocno wyniszczona i zarówno Polska, jak i Niemcy mają interes w tym, żeby ją odbudować i zregenerować jak to tylko możliwe - powiedziała Lemke.

RadioZET.pl/PAP - Ewa Wesołowska