Do sieci trafiło nagranie przedstawiające policjanta Zhaksylyka Sultanova, który ratuje 9-miesięczne dziecko z miejsca katastrofy samolotu w Ałma Acie w Kazachstanie. Chłopczyk przebywa obecnie w szpitalu. Jego stan jest stabilny.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Kazachstanu opublikowało na Facebooku dramatyczne nagranie z miejsca katastrofy samolotu Bek Air, przedstawiające policjanta, który biegnie z niemowlęciem na rękach. 9-miesięczne dziecko podróżowało z rodzicami samolotem, który rozbił się w Ałma Acie.

Zhaksylyk Sultanov odnalazł dziecko w miejscu, w którym samolot roztrzaskał się o budynek. - Obchodziliśmy samolot i weszliśmy do domu. Była tam kobieta z otwartym złamaniem nogi, nie płakała, pewnie z powodu szoku. Miała na klatce piersiowej dziecko, chłopca, trzymała je lewą ręką. Powiedziałem jej, że zabiorę go do ratowników. Zamrugała na znak zgody, a potem się rozpłakała - relacjonował Sultanov.

Jak podaje Tengrinews.kz, stan 9-miesięcznego chłopca jest stabilny. Obecnie przebywa on w szpitalu podobnie jak jego rodzeństwo. Stan ich rodziców jest określany jako ciężki.

Co najmniej 12 osób zginęło w katastrofie samolotu pasażerskiego, który rozbił się w piątek tuż po starcie z lotniska w Ałma Acie w Kazachstanie - poinformowały miejscowe władze. 49 rannych trafiło do szpitala. Na pokładzie było 98 osób: 93 pasażerów i pięciu członków załogi.

Wcześniej informowano o 15 zabitych. Jak poinformował wicepremier Kazachstanu Roman Sklar, doszło do błędu przy liczeniu ofiar.

Nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. Władze badają dwa scenariusze: błąd pilota i usterka techniczna - poinformował wicepremier. "Przed rozbiciem się (o budynek) samolot dotknął dwa razy ogonem pasa startowego" - przekazał przedstawiciel władz. Samolot roztrzaskał się na trzy części - dodał. Zapewnił, że pas startowy był w "idealnym stanie".

RadioZET.pl/ MSW Republiki Kazachstanu/ PAP