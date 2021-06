Do katastrofy samolotu wojskowego doszło w pobliżu Mandalay w Birmie - podała agencja Reutera. Straż pożarna poinformowała o co najmniej 12 ofiarach.

Wojskowy samolot rozbił się w czwartek w pobliżu drugiego co do wielkości miasta Birmy, Mandalay. Zginęło 12 osób - przekazała straż pożarna w poście w mediach społecznościowych.

Katastrofa samolotu wojskowego w Birmie. Straż pożarna: 12 osób nie żyje

Samolot leciał ze stolicy Naypyidaw do miasta Pyin Oo Lwin. Do katastrofy doszło, kiedy maszyna zbliżała się do lądowania około 300 metrów od huty stali - podała wojskowa stacja telewizyjna Myawaddy.

Jak przekazał Reuters, powołując się na doniesienia lokalnych mediów, samolot przewoził żołnierzy oraz mnichów, którzy mieli wziąć udział w ceremonii w buddyjskim klasztorze.

Lokalne media informują o co najmniej czterech rannych osobach. Do tej pory nie ma doniesień o ofiarach wśród ludzi na ziemi.

Nie wiadomo, co spowodowało katastrofę. Birma od dawna ma słabe wyniki w zakresie bezpieczeństwa lotniczego. Na zdjęciach opublikowanych w mediach społecznościowych widać poważnie uszkodzony kadłub maszyny.

RadioZET.pl/Reuters/PAP