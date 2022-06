Katastrofa samolotu wojskowego w Rosji. Ciała w płonącym wraku

Do katastrofy lotniczej doszło w bezpośredniej bliskości kilku domów. Ze wstępnych raportów wynika, że nie doszło do ich uszkodzenia. Wybuchł za to pożar, który szybko udało się ugasić. Samolot Ił-76, który rozbił się w Riazaniu, zerwał linie energetyczne.

„O 03:18 czasu moskiewskiego departament ds. sytuacji kryzysowych w obwodzie riazańskim został poinformowany o katastrofie lotniczej w mieście Riazań. Nie zgłoszono żadnych szkód na ziemi. Informacje o ofiarach są teraz weryfikowane” - podała agencja TASS, powołując się na rosyjski resort obrony.

Katastrofa lotnicza w Rosji. Wojskowy samolot rozbił się podczas lądowania

Z informacji przekazanych przez rosyjski MON wynika, że do katastrofy doszło z powodu awarii silnika w czasie lotu szkoleniowego. Bliższych szczegółów nie podano, w sieci pojawiły się za to filmy pokazujące prowadzoną akcję ratunkową.

Z płonącego samolotu wydobyto dwa ciała – wynika z relacji ratowników. Znany jest los czterech rannych: trzech trafiło do Centralnego Szpitala Klinicznego Regionu Riazań, jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii w Miejskim Szpitalu Klinicznym w Riazaniu.

Według informacji agencji Reutera, w katastrofie zginęły 3 osoby, a 6 zostało rannych. Lokalna administracja przekazała, że na kilku ulicach w rejonie katastrofy przestało działać oświetlenie.

