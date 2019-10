14-latka zasnęła z telefonem. Rano rodzice znaleźli ją martwą

Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Do tragedii doszło we wsi Bastobe w Kazachstanie. 14-letnia Alua Asetkyzy Abzalbek zginęła we śnie po tym, jak smartfon podłączony do ładowarki eksplodował na jej poduszce podczas snu. Jak podają zagraniczne media, dziewczynka słuchała przed snem muzyki.

Następnego ranka Alua została znaleziona martwa przez swoich rodziców.

Policja potwierdziła, że telefon był w nocy podłączony do gniazdka elektrycznego. 14-latka w wyniku wybuchu doznała ciężkich obrażeń głowy. Przybyli na miejsce tragedii lekarze stwierdzili zgon dziewczynki.

RadioZET.pl/news.com.au