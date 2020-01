38-latek zgwałcił 12-latkę w szkolnej toalecie. Zostanie wykastrowany chemicznie

O sprawie donoszą zagraniczne portale, w tym między innymi brytyjski dailymail.co.uk. 38-latek – przez media nazywany "Waliew" – zostanie poddany kastracji chemicznej. Wyrok w jego sprawie zapadł w sobotę, 25 stycznia 2020 roku. Mężczyzna w listopadzie 2019 r. dokonał strasznej zbrodni na 12-letniej dziewczynce. Do dramatu doszło w Kazachstanie.

Zgwałcił 12-letnią dziewczynkę w szkolnej toalecie

Kiedy 12-letnia uczennica wróciła z podwórka na teren szkoły, by skorzystać z toalety, napastnik zakradł się za nią i tam ją zgwałcił. Przestępcę schwytano dzięki zapisowi cyfrowemu z kamer, umieszczonych w szkole. "Waliew" wszedł do budynku niezauważony przez ochroniarzy, którzy wówczas znajdowali się w szkole. Nikt z nich nie zareagował na fakt, że ten niebezpieczny człowiek znalazł się obok dzieci.

Dyrekcja szkoły broniła się przed ostrą krytyką tłumacząc, że osoba, która na co dzień odpowiada za doglądanie szkolnego monitoringu, akurat oddaliła się ze swojego stanowiska pracy i to właśnie w tym momencie doszło do brutalnego ataku na 12-latkę. 38-letni pedofil usłyszał wyrok 25 lat pozbawienia wolności. W sobotę zastosowano również wobec niego nowe prawo, według którego zostanie wykastrowany chemicznie.

Sprawca zostanie poddany kastracji chemicznej

Sprawa odbiła się w Kzachstanie szerokim echem – apelowano o zwiększenie bezpieczeństwa w placówkach oświatowych, montując więcej kamer. Dyrektor szkoły, w której doszło do makabrycznego gwałtu, został zwolniony – donosi dailymail.co.uk.

38-letni pedofil – oprócz kastracji chemicznej - zostanie również poddany terapii odwykowej. Według badań, mężczyzna jest uzależniony od narkotyków i alkoholu. Wcześniej był już skazywany za gwałt.

