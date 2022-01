Szturm na ratusz w największym mieście Kazachstanu. Słychać strzały, na ulicach chaos

Wcześniej informowano o szturmie uzbrojonych w kije i metalowe sztachety demonstrantów na budynek władz miejskich i policji rozpraszającej tłum z użyciem gazu łzawiącego i granatów hukowych.

Kazachstan. Masowe protesty. Płonie ratusz w Ałmatach

Lokalne media podają, że płonie też budynek prokuratury w Ałmatach. Z nagrań zamieszczanych w mediach społecznościowych wynika, że w mieście zapanował chaos. Na ulicach płoną samochody, protestujący rzekomo zaatakowali karetkę pogotowia.

To drugi dzień masowych protestów w Kazachstanie, które zaczęły się od demonstracji przeciwko podwyżkom cen gazu. We wtorek w Ałmatach i innych miastach doszło do starć z policją.

Prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew wprowadził w nocy z wtorku na środę w Ałmatach dwutygodniowy stan wyjątkowy. W środę nad ranem Tokajew przyjął dymisję rządu, czego m.in. domagali się protestujący.

RadioZET.pl/PAP/Novaya Gazeta/Reuters/oprac. AK