15-latek został zadźgany przed szkołą. "Dziecko zabite, rodzina zmiażdżona"

Tragedia przed North Huddersfield Trust School w Anglii. 16-letni uczeń zaatakował nożem 15-letniego kolegę. Chłopiec nie przeżył. "Świadkowie mówią, że uczeń został przyparty do ziemi i wielokrotnie dźgnięty" - podają angielskie media. Napastnik został zatrzymany przez policję.

Przed angielską szkołą North Huddersfield Trust School doszło do niewyobrażalnej tragedii. Jak relacjonują świadkowie i miejscowe media 16-letni uczeń zaatakował nożem 15-letniego kolegę. W chwili ataku, tuż po godzinie 15:00, uczniowie wychodzili ze szkoły. Horror rozegrał się na ich oczach.

"Świadkowie mówią, że uczeń został przyparty do ziemi i wielokrotnie dźgnięty. Policja prowadzi teraz dokładne śledztwo w sprawie morderstwa w szkole"- napisał na Twitterze jeden z internautów.

- Nie mam pojęcia, dlaczego Khayri McLean został zasztyletowany. Nie mogę wymyślić żadnego powodu, dla którego ktoś mógłby mu to zrobić - powiedziała w rozmowie z "The Sun" dziewczyna chłopca.

16-latek uciekł z miejsca zdarzenia. Policja z hrabstwa West Yorkshire przeprowadziła obławę i około godz. 5:00 rano zatrzymała napastnika. Nastolatek został aresztowany.

"Dziecko zabite, rodzina zmiażdżona. Rozpaczamy i opłakujemy" [...] "Moje serce po prostu zatonęło - to jest przerażające. Najgorszy koszmar rodzica" - napisał jeden z żałobników.

"Nasze najgłębsze wyrazy współczucia dla rodziny i przyjaciół ucznia, którzy są, tak jak my, całkowicie zdruzgotani. Stracili bliską osobę, a my straciliśmy wspaniałego ucznia z naszej społeczności szkolnej" - napisała w oświadczeniu dyrekcja szkoły, do której uczęszczał Khayri McLean.

