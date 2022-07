Kiedy Szwecja i Finlandia wejdą do NATO? Padł zaskakujący termin

Szwecja i Finlandia wejdą do NATO po zakończeniu przyspieszonej procedury ratyfikacyjnej w państwach członkowskich. - Zapewniłem prezydenta Finlandii Sauliego Niinisto, że istnieje zgoda ponad podziałami co do tego, że należy najszybciej doprowadzić do akcesji Finlandii do NATO. Ratyfikacja to zapewne kwestia tygodni - powiedział szef MSZ Zbigniew Rau.