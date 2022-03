Rosjanie zbombardowali wieżę telewizyjną w Kijowie. To kolejny obiekt, powalony przez agresora w szóstym dniu wojny między Rosją a Ukrainą.

Wojna w Ukrainie trwa szósty dzień. Rosja atakuje równocześnie z lądu, wody, powietrza i internetu. Atakowany kraj ma jednak wielu sojuszników, którzy nakładają na Rosję sankcje gospodarcze i organizują zbiórki sprzętu, darów oraz pieniędzy.

Nadal jednak trwa inwazja. Eksperci mówią, że najcięższa próba militarna nadal jeszcze przed Ukrainą. We wtorek (1 marca 2022) atakowany jest Charków, czyli drugie największe miasto w kraju. Zniszczono szpital, są ranni i zabici. Bomby spadły także na wieżę telewizyjną w Kijowie. Władze ostrzegają, że może być to przygotowanie do akcji propagandowej i dezinformacyjnej, polegającej np. nadaniu fałszywego komunikatu o kapitulacji Ukrainy.

Kijów pod ostrzałem. Rosjanie zbombardowali wieżę telewizyjną

Najpierw zbombardowany został szpital w Charkowie, teraz pocisk uderzył w telewizyjną wieżę w Kijowie. Rosjanie już wcześniej ostrzelali Charków rakietami Grad i pociskami manewrującymi - poinformował we wtorek szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow.

Trwa szósty dzień wojny w Ukrainie. Rosja przygotowuje się do oblężenia Kijowa - ostrzegają przedstawiciele administracji USA. W nocy Rosjanie rozpoczęli szturm na Chersoń, o poranku piechota weszła do centrum, ale wciąż nie jest ono pod całkowitą kontrolą agresora. W Mariupolu nie ma prądu i ogrzewania. W ataku na Ochtyrkę zginęło 70 osób, w większości żołnierzy. W samym centrum Charkowa eksplodował pocisk rakietowy, a prezydent Ukrainy uznał bombardowanie za akt państwowego terroru ze strony Rosji.

Osoby, które mają chęć i możliwość udzielenia wsparcia Ukrainie mogą wziąć udział w zbiórce Radia ZET na rzecz ofiar wojny.

