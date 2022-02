Opancerzony pojazd przejechał po samochodzie, w którym był kierowca. "Horror"

W piątek w Kijowie pojawili się rosyjscy dywersanci. Ukraińskie ministerstwo obrony poinformowało, że w dzielnicy Obołoń, 10 km od centrum Kijowa, wywiązała się walka. Później przekazano, że Rosjanie zostali zastrzeleni.

Na ulicach w rejonie walk pojawiły się wojskowe pojazdy. Serwis NEXTA opublikował szokujące nagranie pancernego pojazdu, który skręcił na lewy pas i przejechał po samochodzie osobowym jadącym w przeciwnym kierunku. “Nie wyobrażałam sobie, że obudzimy się w takim horrorze” - napisała na Twitterze dziennikarka Hanna Liubakowa.

Kijów. Opancerzony pojazd zmiażdżył cywilny samochód z kierowcą w środku

Początkowo informowano, że to rosyjscy okupanci celowo zniszczyli samochód. O tym, że pojazdem jechali Rosjanie informował serwis NEXTA, natomiast Franak Wiaczorka, doradca liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej, napisał, że rosyjski czołg przejechał po cywilnym samochodzie. Są to jednak niepotwierdzone informacje. Inne doniesienia mówiły, że mógł to być wypadek spowodowany przez ukraińskich żołnierzy.

Starszy mężczyzna, który był w samochodzie, przeżył. Przechodnie pomogli mu wydostać się z wraku, używając m.in. siekier i łomów, aby wyłamać zniszczone drzwi.

