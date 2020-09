Lot Antalya - Kijów, gorący sierpniowy dzień i totalny brak wyobraźni. Do nietypowego zdarzenia doszło 31 sierpnia na lotnisku Boryspol niedaleko Kijowa. Kobieta, która wracała razem z mężem i dziećmi z wakacji w Turcji, w pewnym momencie postanowiła przejść się po skrzydle samolotu.

Pasażerka spacerowała po skrzydle. Umieszczono ją na "czarnej liście"

Boeing 737-800 linii Ukraine International Airlines przyleciał z tureckiej Antalyi. Zanim otwarto drzwi i wypuszczono wszystkich pasażerów, minęło dobrych kilkanaście minut. Jedna z pasażerek zaczęła się niecierpliwić. Postanowiła wcześniej wyjść na powietrze... otwierając drzwi awaryjne.

Nagranie całego zajścia opublikował na Twitterze portal Avianews.com. Na filmie widać, jak kobieta wychodzi z maszyny, spaceruje po skrzydle, a następnie powraca do środka. Jak informuje "The Sun", pasażerka specjalnie przeszła prawie przez całą długość samolotu, aż do jego tylnej części, aby wyjść przez awaryjne drzwi.

W tym czasie jej dwoje dzieci były już poza samolotem i stały tuż obok mnie. Byli zaskoczeni, mówiąc: „To nasza mama"

- relacjonował jeden z rozmówców portalu.

Ten moment zauważyły stewardesy. Personel pokładowy wezwał policję, karetkę i straż graniczną. Kobieta tłumaczyła służbom, że stanęła na skrzydle, ponieważ "było jej za gorąco". Badania, którym ją poddano, wykazały, że była trzeźwa, a w jej organizmie nie znaleziono śladów narkotyków.

Lekkomyślna pasażerka poniesie konsekwencje swojego zachowania. Kobieta została umieszczona na "czarnej liście" z powodu "rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa lotniczego". Przewoźnik zażądał również ukarania jej „wyjątkowo wysoką karą finansową”.

