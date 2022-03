Wojna w Ukrainie trwa już od tygodnia. Walki między ukraińską armią a rosyjskim najeźdźcą trwają w większości dużych i średnich ukraińskich miast. Kijów, Charków, Mariupol - w każdym z nich co jakiś czas notowane są również eksplozje, a władze ogłaszają alarmy przeciwlotnicze.

Cztery eksplozje w Kijowie. Jedną uchwyciła kamera TV

W późny środowy wieczór doszło do czterech eksplozji w Kijowie. Nie ma zgodności, co do tego, gdzie dokładnie miały miejsce te wybuchy. Portal NEXTA podawał, że miały one miejsce w centrum miasta oraz w pobliżu stacji metra Arsenalnaja.

Z kolei "Kyiv Independent" potwierdzał eksplozje w centralnych dzielnicach Kijowa, ale że dwie kolejne eksplozje słyszane były w okolicach innej stacji metra - Drużby Narodów.

Jak z kolei poinformowała Polska Agencja Prasowa, wszystkie zdarzenia miały miejsce "w centrum miasta", w pobliżu strategicznie ważnych obiektów: Mostu Południowego, wież operatorów telefonii komórkowej, stacji metra Drużby Narodów, Dziecięcego Szpitala nr 7 oraz Szpitala Miejskiego nr 12.

W sieci pojawiły się już nagrania ukazujące potężne eksplozje:

Dwa wybuchy zarejestrowała również kamera CBS News, której dziennikarz akurat kończył wejście na żywo. Gdy reporter skończył mówić do obiektywu, łuna ognia rozświetliła niebo na pomarańczowo. "Co to było do cholery?" - zapytał.

Druga eksplozja również zabarwiła niebo na pomarańczowo, a ekipa telewizyjna - stojąca na tarasie - musiała się schronić.

