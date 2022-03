W niedzielę późnym wieczorem doszło do kilku silnych eksplozji w Kijowie. Pociski uszkodziły budynki mieszkalne i teren centrum handlowego. Według ustaleń służb zginęło co najmniej sześć osób.

Kijów jest pod nieustannym ostrzałem. W niedzielę wieczorem znów zawyły syreny alarmowe. Około godz. 23 (22 czasu polskiego) doszło do kilku wybuchów. Informację potwierdził na Telegramie mer stolicy Witalij Kliczko. Jak dodał, atak rakietowy przeprowadzono w rejonie podilskim. "Niektóre domy i teren jednego z centrów handlowych są uszkodzone. Ratownicy, medycy i policja są już na miejscu” – napisał Kliczko.

Z doniesień w mediach społecznościowych wynika, że w wyniku eksplozji kilka budynków na osiedlu Borszczahiwka jest bez prądu, na osiedlu Wynohradar z budynków posypał się tynk i otworzyły okna. W okolicach stacji metra Szulawska widoczne są kłęby dymu.

Eksplozja była tak potężna, że jej falę czuć było zarówno w centrum miasta, jak i w odległej od centrum dzielnicy Obołoń. Początkowo była mowa o jednej ofierze śmiertelnej - tak przekazał m.in. Kliczko cytowany przez Reutersa.

Kilka godzin później agencja poinformowała jednak - powołując się na ustalenia centrali ukraińskiego pogotowia ratunkowego, że liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do czterech. Wiadomo również o co najmniej jednej osobie rannej. W poniedziałek rano podano, że w nocnym ostrzale Kijowa zginęło co najmniej 6 osób. W poniedziałek rano przed centrum handlowym Retroville w kijowskiej dzielnicy Padół złożono ciała sześciu ofiar. Strażacy i żołnierze wciąż przeszukują pogorzelisko - relacjonował obecny na miejscu reporter AFP.

Wojna w Ukrainie - najnowsze informacje na żywo

RadioZET.pl