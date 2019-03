Kilkuletnie dziewczynki przeżyły dwie doby w lesie. Piły wodę z liści

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Siostry znaleziono w odległości około 3 kilometrów od ich domu w miejscowości Humboldt. Na szczęście ich życiu nie zagrażało już żadne niebezpieczeństwo. Dziewczynki były jednak poważnie odwodnione i przemarznięte.

"To absolutny cud"

W akcję poszukiwawczą zaangażowano ponad 200 ratowników z całego stanu. Dziewczynek szukały również psy tropiące, użyto też śmigłowców. Dzieci zniknęły na terenie rozległego, górzystego terenu zalesionego a w dodatku ich poszukiwaniom towarzyszyła ulewa. Obawiano się, że nie przeżyją nocy w tak ciężkich warunkach.

Caroline i Leia poszły do lasu wbrew woli ich matki. Kiedy okazało się, że nie wiedzą jak wrócić do domu, postanowiły zostać w jednym miejscu, nie ruszając się z niego. Piły między innymi wodę z liści, aby przeżyć. Udało im się to dzięki umiejętnościom, nabytym w organizacji „4H”. To ugrupowanie, uczące dzieci przetrwania w kryzysowych sytuacjach i trudnych warunkach.

- To absolutny cud. To jest bardzo surowe terytorium i ekstremalne środowisko. To, że one były tam przez 44 godziny, jest naprawdę niesamowite – powiedział dziennikarzom William Honsal,s zeryf hrabstwa Humboldt.

RadioZET/o2.pl/JZ