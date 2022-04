Kliczko nie wykluczył, że Putin użyje broni jądrowej. Domaga się pomocy dla Ukrainy

- Potrzebujemy ciężkiej broni z Niemiec jak najszybciej. Każde opóźnienie kosztuje ludzkie życie. To powinno być jasne dla wszystkich! - powiedział w poniedziałek mer Kijowa Witalij Kliczko w rozmowie z portalem BILD.

Kliczko skrytykował rząd niemiecki, który wciąż nie podjął decyzji w sprawie dostaw broni dla Ukrainy. Jego zdaniem prowadzenie debat w tej sprawie powoduje, że cierpią Ukraińcy. - Każde opóźnienie dostaw broni kosztuje ludzkie życie - podkreślił Kliczko.

Witalij Kliczko nie wyklucza, że Putin użyje broni jądrowej

W rozmowie z BILD nie wykluczył, że Putin może również użyć taktycznej broni jądrowej. Ponadto Kliczko ponownie ostrzegł, że jest jeszcze zbyt wcześnie, by ludność cywilna mogła powrócić do Kijowa. - Kijów nie jest jeszcze bezpieczny, doświadczyliśmy tego wczoraj, podczas ataku rakietowego - podkreślił.

O szybkie dostarczenie broni na Ukrainę zaapelowała do państw UE szefowa KE Ursula von der Leyen. - Wszystkie państwa członkowskie, które mogą, powinny to zrobić szybko, bo tylko wtedy Ukraina będzie mogła przetrwać w ciężkiej walce obronnej z Rosją - powiedziała von der Leyen w niedzielę na łamach "Bild am Sonntag".

