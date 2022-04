Klimowo w Rosji ostrzelane, płoną domy. Lokalne władze oskarżają ukraińską armię

Obwód briański graniczy z Ukrainą. Największym ukraińskim miastem w okolicy jest Czernihów. Rosjanie wycofali się z północnej Ukrainy, ponieważ nie udało im się zdobyć żadnego dużego miasta w tej części kraju i od kilku dni nie prowadzono tam walk.

Władze obwodu briańskiego podały jednak w czwartek, że ukraińska armia ostrzelała terytorium Rosji. - Dzisiaj wieś Klimowo znalazła się pod ostrzałem ukraińskich sił zbrojnych. W wyniku ostrzału zniszczone zostały dwa budynki mieszkalne, a wśród mieszkańców były ofiary - poinformował na swoim Telegramie gubernator Aleksander Bogomaz.

Klimowo w Rosji zostało ostrzelane

Wcześniej rosyjscy urzędnicy twierdzili, że ostrzelany został posterunek graniczny w regionie. W wyniku ataku zniszczone zostały pojazdy.

Jak dotąd ukraińskie władze nie odniosły się do tych doniesień. Wywiad wojskowy tego kraju we wtorek ostrzegł, że Rosja planuje przeprowadzenie serii zamachów, włącznie z zaminowaniem i wysadzeniem w powietrze budynków mieszkalnych, szpitali oraz szkół, by potem obciążyć winą Ukrainę.

Szef ukraińskiego wywiadu Kyryło Budanow stwierdził, że rosyjskie władze od kilku dni próbują wywołać w społeczeństwie „antyukraińską histerię”. - W obwodzie biełgorodzkim i kurskim przygotowuje się okopy, mówi się o wyimaginowanej ofensywie ukraińskich batalionów ochotniczych i grup dywersyjnych - wskazał Budanow.

