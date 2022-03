"Kobiety gwałcone godzinami, a potem zabijane". Szokująca relacja z Ukrainy

Stefaniszyna w rozmowie z brytyjską stacją Sky News oceniła, że w miarę upływu kolejnych dni sytuacja na Ukrainie staje się coraz poważniejsza i wskazała, że "liczba ofiar cywilnych jest o wiele większa niż ofiar w siłach zbrojnych Ukrainy". - Jest absolutnie konieczne, aby nikt nie przyzwyczajał się do wojny. Trwamy, stawiamy opór i będziemy silniejsi. Ukraina będzie stawiać opór tak długo, jak będzie to konieczne, aby zapewnić, że na tej ziemi w XXI wieku nie będzie terroru, nie będzie ludobójstwa - powiedziała.

Zapytana, czy uważa, że to, co się dzieje, jest ludobójstwem, odpowiedziała: "Absolutnie tak uważam (...). (Prezydent Rosji Władimir) Putin i Kreml są zbrodniarzami wojennymi".

Poproszona o przywołanie przykładów okrucieństw, których doświadczają kobiety na Ukrainie w czasie wojny, wicepremier odparła, że istnieją "potworne historie" kobiet, które "były gwałcone godzinami, a następnie mordowane" przez rosyjskich żołnierzy. - Każdy pojedynczy żołnierz, który popełnił tę zbrodnię wojenną, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności - zapewniła.

