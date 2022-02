Koktajl Mołotowa - jak zrobić butelkę zapalającą i co to znaczy?

Butelka zapalająca, czyli tzw. koktajl Mołotowa to jedna z najbardziej prymitywnych form granatu zapalającego. Obecnie używana jest przez mieszkańców Ukrainy do obrony przed Rosjanami. Sprawdzamy, jak zrobić koktajl Mołotowa, co to jest i jaka jest jego historia.

W czwartek nad ranem (24 lutego) rozpoczęła się inwazja rosyjska na Ukrainę. Od kilku dni w wielu miejscowościach trwają zacięte walki. Do obrony kraju wzywa m.in. ukraińskie ministerstwo spraw wewnętrznych.

Na swoim oficjalnym profilu na Facebooku resort zamieścił instrukcję sporządzania butelek zapalających, tzw. koktajli Mołotowa. Na opublikowanej w mediach społecznościowych grafice wypisano kolejne kroki, jakie należy wykonać w celu przygotowania koktajlu, a także jego niezbędne składniki. Widnieje na niej również napis "Przygotowujemy się!", nawołujący mieszkańców Ukrainy do samoobrony.

Do używania butelek zapalających zachęca też sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych.

Jak zrobić koktajl Mołotowa?

Najprościej mówiąc, koktajl Mołotowa składa się ze szklanej butelki w większości wypełnionej łatwopalną cieczą - najczęściej jest to benzyna, wysokoprocentowy alkohol, ropa lub substancja napalmopodobna z domieszką oleju silnikowego. Z kolei do szyjki butelki wkładana jest nasączona (np. paliwem) tkanina, która działa jak lont.

Jeżeli chcemy użyć koktajlu Mołotowa, wystarczy podpalić tkaninę, a następnie rzucić butelkę w wybrany przez nas cel. Wówczas szkło się rozbija, a co za tym idzie - podpalana jest ciecz, która znajduje się w butelce. W efekcie powstaje kula ognia.

Bardzo ważne jest, żeby butelka była szczelnie zamknięta. W przeciwnym wypadku może stanowić zagrożenie nie tylko dla atakowanego, ale i dla osoby, która ją rzuca.

Według instrukcji zamieszczonej przez ukraińskie ministerstwo spraw wewnętrznych i przetłumaczonej przez portal tokfm.pl, koktajl Mołotowa składa się z benzyny i oleju silnikowego oraz styropianu rozpuszczonego w rozpuszczalniku (np. acetonie). Resort wskazał, że taką mieszankę należy wlać do butelki z grubego szkła - maksymalnie 2/3 objętości. Z kolei do szybki butelki trzeba wcisnąć bawełnianą tkaninę o długości około 50 cm. Co ważne, szmata musi być bardzo ciasno zwinięta.

Instrukcję dotyczącą tego, jak krok po kroku zrobić koktajl Mołotowa, można także znaleźć m.in. w książce Stanisława Komornickiego pt. "Na Barykadach Warszawy". Poniżej prezentujemy fragment powieści, zamieszczony przez portal spidersweb.pl.:

"Do cienkościennej półlitrowej butelki, najlepiej od wódki lub octu, wlać dowolną mieszankę zapalającą, np. benzynę, naftę, denaturat, benzol, aceton itp. Do tego dolać ostrożnie kwasu siarkowego. Butelkę szczelnie zakorkować i zalakować. Następnie na pasek papieru wysypać ostrożnie łyżkę stołową proszku detonującego. Zrobić z tego podłużną torebkę i przykleić ją do butelki. Butelkę rzucać samą lub uwiązaną na sznurku".

Koktajl Mołotowa - co to jest butelka zapalająca i skąd wzięła się jej nazwa?

Koktajl Mołotowa to rodzaj prymitywnego granatu zapalającego. Jego nazwę mieli wymyślić fińscy żołnierze, którzy używali tej broni przeciwko wojskom sowieckim w czasie wojny zimowej (1939-1940 r.).

Prawdopodobnie nazwa "koktajl Mołotowa" była nawiązaniem do oświadczenia wygłoszonego przez byłego ministra spraw zagranicznych Związku Radzieckiego Wiaczesława Mołotowa. Polityk powiedział, że w dniu urodzin Józefa Stalina wypije na jego cześć koktajl w podbitych przez Armię Czerwoną Helsinkach.

Ukraińskie media przypominają, że w najnowszej historii Ukrainy koktajl Mołotowa był wykorzystywany przez demonstrantów w starciach z wojskiem podczas prounijnych protestów z 2014 r. znanych pod nazwą "Euromajdan".

Ponadto z broni tej korzystali również mieszkańcy Białorusi w latach 2020-2021 podczas walk z OMON-em, który został wysłany w celu stłumienia protestów przeciwko prezydentowi kraju Aleksandrowi Łukaszence. Koktajl Mołotowa został również użyty w Belfaście w czasie starć pomiędzy zwolennikami przynależności Irlandii Północnej do korony brytyjskiej a popierającymi zjednoczenie z Republiką Irlandii.

