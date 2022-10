Kolaborant Putina wymienił rosyjskie ziemie. Na liście Polska

Kirił Stremousow, którego okupanci wyznaczyli wiceszefem obwodu chersońskiego, opublikował kuriozalne wideo. Kolaborant Władimira Putina przeczytał wiersz, w którym wymienił miasta świata rzekomo należące do Rosji.

"Mer" Chersonia odleciał. Widzi Warszawę w Rosji

„Widzę góry i doliny, widzę rzeki i pola – to rosyjski przywilej, to moja rodzina. Widzę Pragę i Warszawę, Budapeszt i Bukareszt – to jest państwo rosyjskie, ile tu jest ulubionych miejsc" - słychać na nagraniu.

Okazuje się, że po głowie chodzą mu nie tylko europejskie miasta. - Widzę Sri Lankę, i Koreę, i Chiny. Gdziekolwiek będę jechał czołgiem, będzie to mój ulubiony kraj. Widzę krokodyle w Amazonce - to moja ojczyzna - mówił.

Wspomniał również o USA. - Widzę Waszyngton w dolinie, widzę Dallas i Teksas, jak miło jest pić pyszny rosyjski kwas tu w Rosji - dodał. Zapewnił także, że "wszyscy na świecie lubią Rosjan".

Stremousow słynie z "patriotycznych" wystąpień. Zdrajca Ukrainy już wcześniej nagrał i opublikował w sieci wideo, w którym mówił, że Chersoń jest na zawsze częścią Rosji, a mieszkańcom miasta "nic nie grozi". Sam jednak uciekł do Rosji. Tam nagrywa absurdalne treści, które z chęcią pokazuje rosyjska telewizja.

Przedstawiciel władz Chersonia od lat współpracował z Federacją Rosyjską. Ukraina oskarża go o zdradę państwa. Za Stremousowem rozesłano list gończy i wyznaczono za niego nagrodę w wysokości 500 000 hrywien ukraińskich (około 76 tys. złotych).

