Kolejna awaria Facebooka. Firma opublikowała oświadczenie

Facebook znów ma problem z działaniem swoich usług. Użytkownicy zgłaszali problemy z aplikacjami Messenger, Instagram i Whatsapp. To kolejna awaria w tym tygodniu.

Facebook opublikował w piątek na swoim Twitterze oświadczenie ws. awarii. „Jesteśmy świadomi, że niektórzy ludzie mają problem z dostępem do naszych aplikacji i produktów. Pracujemy nad tym, aby wszystko wróciło do normy tak szybko jak to tylko możliwe. Przepraszamy za niedogodności” – czytamy w komunikacie.

Facebook uległ kolejnej awarii

Z danych portalu downdetector.pl wynika, że dużo przypadków awarii Facebooka, powiązanej z nim aplikacji Messenger, a także Instagrama i Whatsapp użytkownicy zgłaszali około godz. 21. Pół godziny później liczba informacji o problemach spadła.

Jest to kolejna awaria aplikacji Facebooka w tym tygodniu. W poniedziałek przez kilka godzin nie działał Facebook, Messenger, Instagram i Whatsapp. Ekspert ds. cyberbezpieczeństwa Brian Krebs, powołując się na źródła w Facebooku, tłumaczył, że awarię spowodowało błędne uaktualnienie protokołu BGP, systemu sterującego ruchem w internecie. Była to największa awaria Facebooka w historii. Odcięła od usług ponad 3 mld użytkowników. Problemy miały też firmy, które korzystają z tych aplikacji.

RadioZET.pl/PAP/oprac. AK