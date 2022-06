"Kolejna straszna rosyjska zbrodnia. Przestańmy dzwonić na Kreml"

"Kolejna straszna rosyjska zbrodnia wojenna - atak rakietowy na centrum handlowe w Krzemieńczuku. Nadejdzie dzień, kiedy osoby za to odpowiedzialne zostaną pociągnięte do odpowiedzialności, do tego czasu przestańmy dzwonić na Kreml - muszą być całkowicie odizolowani, potrzeba więcej sankcji" - napisał minister na Facebooku.

10 osób zginęło i ponad 40 zostało rannych wskutek rosyjskiego ataku rakietowego na centrum handlowe w Krzemieńczuku w środkowej Ukrainie w poniedziałek - poinformował szef władz obwodu połtawskiego Dmytro Łunin. Gubernator zaznaczył, że jest to bilans ofiar i rannych według stanu z godz. 19.30 miejscowego czasu. Na miejscu trwa akcja ratunkowa.

- Na skutek rosyjskiego ostrzału centrum handlowego w Krzemieńczuku w środkowej Ukrainie, dziewięciu rannych jest w stanie ciężkim - poinformował wiceszef biura prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko.

Dowództwo ukraińskich sił powietrznych podało, że w budynek trafiły rakiety Ch-22 wystrzelone z bombowców Tu-22M3. Samoloty wyleciały z lotniska Szajkowka w obwodzie kałuskim w Rosji, a pociski wystrzeliły w obwodzie kurskim.

RadioZET.pl/PAP