Kolejna strata floty czarnomorskiej. Okręt wpłynął na minę

Kuter desantowy projektu 1176 (Akuła), należący do rosyjskiej Floty Czarnomorskiej, wpłynął na minę na Morzu Azowskim w rejonie Mariupola. Zginęło trzech członków załogi - poinformował w niedzielę doradca ukraińskiego mera Mariupola Petro Andriuszczenko.

W wojnie w Ukrainie rosyjska flota czarnomorska poniosła kolejne straty. Doradca mera napisał na Telegramie, że "strona ukraińska otrzymała potwierdzenie" incydentu, do którego doszło 30 czerwca.

Wówczas władze Odessy informowały o wybuchu na kutrze typu Akuła, ale zastrzegały, że doniesienia te nie są potwierdzone. Mariupol nad Morzem Azowskim jest okupowany przez wojska rosyjskie. Kuter Akuła (w języku rosyjskim "rekin", w klasyfikacji NATO: Ondatra) to typ jednostek budowanych w ZSRR i współczesnej Rosji do 2009 roku. Kutry te mogą transportować siły desantu w liczbie do 20 żołnierzy.

Rosyjskie straty w Ukrainie

Rosja w wojnie w Ukrainie straciła już kilka jednostek pływających, z których największą stratą był krążownik rakietowy Moskwa oraz duży okręt desantowy klasy Aligator. Oprócz tego flota czarnomorska straciła kilka mniejszych jednostek patrolowych w tym cztery kutry obrony wybrzeża Raptor.

