Kolejne ataki rakietowe w Ukrainie. Kłęby czarnego dymu nad miastem

Ataki rakietowe w obwodzie chmielnickim i połtawskim - informują ukraińskie media. Agencja UNIAN opublikowała nagranie pożaru w Szepetówce. Wcześniej lokalne media poinformowały o wybuchach.

O trzykrotnym ataku w Mirhorodzie poinformował szef władz obwodu połtawskiego Dmytro Łunin. Na razie nie ma informacji o ofiarach. Władze apelują do mieszkańców o niepublikowanie w internecie zdjęć i innych informacji o miejscach wybuchów.

Kolejne ataki rakietowe w Ukrainie. WIDEO

Także w sobotę Rosjanie zaatakowali szpital w w Bałakliji w obwodzie charkowskim - podaje Ukrinform. Około 70 pacjentów i personel medyczny wymagają natychmiastowej ewakuacji. Rakiety spadły też w rejonie Pawłohradu w obwodzie dniepropietrowskim. Zniszczone zostały tory kolejowe i wagony, wybuchł pożar.

Dziennikarze śledczy z Central Intelligence Team twierdzą, że rakieta, która w piątek trafiła w pole pod rosyjskim miastem Biełgorod, została wystrzelona z terytorium Rosji. Analitycy zbadali dostępne źródła, zlokalizowali miejsce trafienia, ustalili typ pocisku i kierunek, z którego został wystrzelony.

"Rozmiary leja (po uderzeniu - PAP) wskazują, że użyty pocisk to była rakieta manewrująca lub balistyczna. Porównanie jej rozmiarów ze słupami znajdującymi się obok (sugeruje, że) mogła to być rakieta manewrująca 9K728 Iskander-M, ale nie możemy być tego pewni. Tak czy inaczej, nie posiadamy informacji o tym, by strona ukraińska używała w tym konflikcie rakiet manewrujących, a ukraińska rakieta balistyczna przyleciałaby ze strony pozycji ukraińskich, a więc z zachodu lub południowego zachodu"– podano w analizie.

W piątek gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow informował o pożarze w magazynie ropy w Biełgorodzie i oskarżył o jego spowodowanie ukraińskie wojska – atak miały przeprowadzić niezidentyfikowane śmigłowce. Strona ukraińska nie potwierdziła swojego udziału w tym zdarzeniu. Do drugiej eksplozji, według informacji strony rosyjskiej, miało dojść we wsi Nikolskoje.

RadioZET.pl/ PAP/ Telegram

