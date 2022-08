Kolejne wybuchy na Krymie. Płonie rosyjska jednostka wojskowa

Na okupowanym Krymie płonie jednostka wojskowa, a w rejonie miasta Dżankoj doszło do wybuchów w rosyjskiej składnicy amunicji – poinformował we wtorek przewodniczący Medżlisu Tatarów Krymskich Refat Czubarow.

Według wstępnych informacji, które podaje agencja Ukrinform, w rejonie dżankojskim doszło do pożaru podstacji transformatorowej. "Trafiono w skład amunicji w jednostce wojskowej orków (Rosjan – przyp.red.) we wsi Kalay (obecnie Azow)" – napisał na Facebooku Czubarow. "Odgłosy eksplozji rozchodziły się po stepie" – dodał.

Eksplozje na Krymie

Od przejęcia kontroli nad Krymem w 2014 roku Rosja zmilitaryzowała półwysep i wykorzystuje go do prowadzenia operacji przeciwko Ukrainie w czasie inwazji rozpoczętej w lutym br.

W miniony wtorek (9 sierpnia) doszło do serii wybuchów na lotnisku wojskowym w Nowofedoriwce na zachodnim brzegu Krymu. Płonęły tam magazyny z amunicją i pas startowy. Władze Ukrainy nie wzięły na siebie odpowiedzialności za atak, ale zdjęcia satelitarne wskazują, że mogło to być precyzyjne uderzenie. Na zdjęciach wykonanych przez amerykańską firmę Planet Labs widać dwie połacie ziemi spalonej w pożarach. Główne pasy startowe nie są uszkodzone, ale widać co najmniej osiem zniszczonych samolotów i kilka kraterów. Większość zniszczeń znajduje się w tej części bazy, gdzie samoloty stały poza hangarami.

RadioZET.pl/PAP