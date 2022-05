Kolejny atak rakietowy Rosji na zachodzie Ukrainy. "Prawie na granicy z Polską"

Rosja ponownie zaatakowała pociskami rakietowymi jednostkę wojskową w Jaworowie w zachodniej Ukrainie, niecałe 30 kilometrów od granicy z Polską.

Przewodniczący lwowskiej administracji obwodowej potwierdził też doniesienia o przechwyceniu kilku pocisków wroga przez ukraińskie systemy obrony przeciwrakietowej. Mogło to zapobiec większym stratom. Nie podano informacji o ofiarach ataku rakietowego. Kozycki wspomniał natomiast, że szczegóły przekaże w kolejnej relacji.

Kolejny atak rakietowy Rosji na poligon blisko granicy z Polską

"Obiekt infrastruktury wojskowej na terenie obwodu jaworowskiego, prawie na granicy z Polską, został ponownie ostrzelany. Więcej informacji o poranku. Nie ignorujcie sygnałów alarmowych" - przekazał na Telegramie w nocy Maksym Kozycki.

Wcześniej w nocy pojawiły się informacje o serii głośnych eksplozji słyszanych we Lwowie. Według niektórych relacji w krótkim czasie dało się słyszeć od 8 do 10 wybuchów. Dziennikarze Associated Press zauważyli w mieście jasną poświatę towarzyszącą eksplozjom, która rozświetliła nocne niebo po zachodniej stronie miasta. Później czuć było zapach spalenizny.

Jednostka wojskowa w Jaworowie, ok. 30 kilometrów od granicy z Polską, została po raz pierwszy zaatakowana 13 marca, gdy wydawało się, że zachodnia Ukraina pozostaje bezpiecznym miejscem do schronienia lub ucieczki. Zginęło 35 osób, a ponad 100 zostało rannych. Rosjanie wystrzelili wówczas ponad 30 rakiet manewrujących powietrze-ziemia.

RadioZET.pl/PAP/Maksym Kozycki Telegram

