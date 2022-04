Kolejny atak w Nowym Jorku. Nożownik ranił dwie osoby w metrze

Dwóch mężczyzn zostało dźgniętych nożem na stacji metra na Manhattanie - donosi "The Independent", który powołuje się na nowojorską policję. Poszkodowani trafili w ciężkim stanie do szpitala. Sprawca został aresztowany.

Dzień po strzelaninie w nowojorskim metrze doszło do kolejnego ataku. Nożownik ranił dwie osoby - donoszą amerykańskie media.

Według nowojorskiej policji ofiary to dwóch mężczyzn w wieku 19 i 20 lat. Zostali zaatakowani w środę około godz. 1 w nocy lokalnego czasu, kiedy czekali na peronie stacji metra przy 135. ulicy w Harlemie.

Nowy Jork. Atak nożownika w metrze. Ranił 19 i 20-latka

Policja ustaliła, że chwilę przed atakiem między mężczyznami doszło do kłótni. 19-latek został ugodzony w szyję, a 20-latek w tors. Jak podaje "The Independent" ranni sami udali się do szpitala. Stan poszkodowanych jest ciężki, ale stabilny.

Podejrzany został aresztowany w pobliżu miejsca zdarzenia. Policja znalazła również nóż, który prawdopodobnie został użyty podczas ataku.

"The Independent" przypomniał, że po wtorkowym ataku władze Nowego Jorku zapowiedziały wzmocnienie patroli na przystankach i środkach komunikacji miejskiej, aby zwiększyć bezpieczeństwo. Podejrzany o postrzelenie 10 osób na stacji Sunset Park 62-letni Frank James wciąż jest poszukiwany.

RadioZET.pl/"The Independent"