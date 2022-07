Kolejny kraj bliżej UE? Macedonia Płn. przegłosowała ustawę

Za przyjęciem ustawy głosowało 68 ze 120 posłów macedońskiego parlamentu. Propozycja przewiduje zmiany w konstytucji umożliwiające uznanie zamieszkujących Macedonię Płn. Bułgarów za mniejszość oraz odłożenie rozwiązania pozostałych sporów pomiędzy Skopje i Sofią na przyszłość.

Bułgaria wycofa weto?

W zamian za jej przyjęcie Bułgaria zobowiązała się do zniesienia weta blokującego rozpoczęcie przez Macedonię Płn. negocjacji akcesyjnych z UE.

Największa partia opozycyjna w macedońskim parlamencie, VMRO-DPMNE, od początku lipca codziennie organizuje protesty sprzeciwiające się propozycji. Zdaniem polityków i demonstrantów umowa zagraża macedońskiej tożsamości i językowi oraz stwarza ryzyko dalszego "szantażu" ze strony Sofii.

Bułgaria postawiła weto na planowane rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych UE z Macedonią Płn. z powodu szeregu sporów historycznych, językowych i tożsamościowych. Przyjęta w sobotę przez macedoński parlament propozycja nie wymaga od bułgarskich władz uznania odrębności języka macedońskiego.

"Gratulacje dla Macedonii Północnej za przyjęcie głosowania, które teraz otwiera drogę do szybkiego rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych. To była historyczna okazja. Wy ją wykorzystaliście. Duży krok na waszej drodze ku europejskiej przyszłości. To wasza przyszłość" - napisała na Twitterze szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Ukraina i Mołdawia kandydatami do UE

23 czerwca Rada Europejska podjęła decyzję o przyznaniu Ukrainie i Mołdawii statusu kandydata do Unii Europejskiej. "Jestem wdzięczny przewodniczącemu Rady Europejskiej Charles'owi Michelowi i przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen za wsparcie. Przyszłość Ukrainy jest w UE" – tak komentował tę decyzję na Twitterze Wołodymyr Zełenski.

RadioZET.pl/PAP