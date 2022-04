Kolejny masowy grób pod Mariupolem. Opublikowano zdjęcia satelitarne

Masowy grób w Starym Krymie ok. 5 km od Mariupola widać na zdjęciach satelitarnych – poinformował projekt śledczy Schemy ukraińskiej redakcji Radia Swoboda. To już trzecie takie miejsce odnalezione w pobliżu oblężonego miasta.

Widoczne na zdjęciach satelitarnych nowe masowe groby pojawiły się na terytorium cmentarza w okupowanej przez Rosjan wsi Stary Krym, ok. 5 km od Mariupola – piszą Schemy w poniedziałek.

Pierwsze wykopy pojawiły się 24 marca, już po tym, gdy wieś zajęli Rosjanie. Na zdjęciach satelitarnych mają one ok. 60-70 km długości. Na zdjęciu z 24 kwietnia widać nowe rowy. Długość całego obszaru masowego pochówku zwiększyła się do ponad 200 m.

Mariupol. Odkryto kolejny masowy grób

Komentując tę informacje mer Mariupola Wadym Bojczenko powiedział, że władze wiedzą o wywożeniu ciał zabitych mieszkańców Mariupola na cmentarz w Starym Krymie i składaniu ich w masowych grobach.

- Wiemy o tych zbiorowych grobach, bo ci faszyści – innych słów nie ma – angażują do pochówki miejscową ludność w zamian za jedzenie. To oni nas powiadomili, że aby dostać jedzenie, wodę, trzeba wypracować "roboczogodziny". Teraz w Mariupolu nie starcza pomocy humanitarnej, dlatego ludzie są zmuszeni, by to robić – powiedział Bojczenko.

Jak podaje Radio Swoboda, Stary Krym jest okupowany od 10 marca. Wcześniej redakcja Schem poinformowała o dwóch innych miejscach masowego pochówku, odkrytym dzięki zdjęciom satelitarnym. Są to leżący na zachód od Mariupola Manhusz oraz Wynohradne na wschód od miasta.

