Mieszkanka Kolorado została zatrzymana przez policję drogową. Funkcjonariusze zakuli ją w kajdanki i posadzili w radiowozie, stojącym na przejeździe kolejowym. Nagranie z wypadku trafiło do sieci. Na mrożącym krew w żyłach filmie widać, jak w samochód policyjny uderza rozpędzony pociąg.

Do koszmarnego wypadku doszło 16 września w Plateville w stanie Kolorado. Lokalna policja wieczorem dostała zgłoszenie, że młoda kobieta brała udział w zdarzeniu drogowym i może mieć przy sobie broń. Policjanci zatrzymali samochód 20-letniej Yareni Rios-Gonzalez tuż za torami samochodowymi. Skuli kobietę w kajdanki i posadzili ją w radiowozie, który stał na przejeździe kolejowymi, a sami udali się do jej samochodu, żeby go przeszukać.

Lokalna prasa dotarła do filmu z wypadku i umieściła je w internecie. Na nagraniu z policyjnej kamery widać, że rozpędzony pociąg uderza w wóz policyjny, w którym znajduje się zatrzymana kobiet. Słychać, jak jeden z policjantów przerażony mówi: „O mój Boże!”.

Kobieta przeżyła wypadek

Ciężko ranna kobieta została zabrana do szpitala. Przeżyła wypadek, ale odniosła poważne obrażenia. Niedawno została wypuszczona ze szpitala i dochodzi do siebie w domu. - Ma złamanych dziewięć żeber, rękę, mostek i wiele urazów głowy i pleców. Jest przykuta do łóżka – powiedział lokalnej prasie jej adwokat Paul Wilkinson. Rodzina założyła zbiórkę, aby zebrać pieniądze na jej leczenie i rehabilitację. W opisie zbiórki mama kobiety podkreśliła, że jej córka nie może teraz pracować. Z pracy musiał też zrezygnować mąż 20-latki, który opiekuje się w domu żoną i ich 2-letnią córeczką.

Policja z Plateville poinformowała, że policjanci zostali wysłani na urlop i toczy się śledztwo w sprawie tego wydarzenia.

RadioZET.pl, Triblive.com

