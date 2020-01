34-letnia kobieta i trójka jej nastoletnich dzieci na ponad miesiąc zgubili się w amazońskiej dżungli. Skrajnie wygłodzonych znaleziono ich dopiero po 34 dniach. Od razu zostali przetransportowani do szpitala.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

O sprawie poinformowały kolumbijskie media. Pochodząca z Kolumbii rodzina umówiła się na wspólny powrót z Peru. Spotkanie w umówionym miejscu nie doszło jednak do skutku, bo jego żona i dzieci nie pojawili się. Mężczyzna był zmuszony zgłosić zaginięcie swojej żony i trójki dzieci na komisariacie w Puerto Leguízamo.

Początkowo niegroźnie wyglądająca sytuacja przerodziła się w prawdziwy koszmar. Jak się okazało, kobieta i dzieci stracili orientację w terenie i zgubili się amazońskiej dżungli. Cała czwórka spędziła w gęstych lasach ponad miesiąc.

Przez ten czas, zagubiona i przerażona rodzina żywiła się owocami, nasionami i wszystkim, co udało się im znaleźć. Jak przyznała później kobieta, w trakcie wędrówki spotkali jedno z plemion zamieszkujących dżunglę. To dzięki nim udało się poinformować patrol rzeczny, który z kolei pomógł skrajnie wygłodzonej rodzinie wydostać się do Puerto Leguízamo.

– Gdybyśmy nie pili wody co 30 minuty, stracilibyśmy przytomność. Musieliśmy się ciągle zatrzymywać, bo dziewczynki nie mogły dalej iść – wspomina kobieta.

Po odnalezieniu, cała czwórka trafiła do miejscowego szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

RadioZET.pl/ Daily Mail