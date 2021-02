Przerażające zabójstwo w Kolumbii. W sieci pojawiło się nagranie przedstawiające dwóch mężczyzn, którzy zrzucają z mostu nastolatka z Peru. Cántaro przyjechał do Kolumbii do pracy, ale interesy szybko przerodziły się w pasmo problemów. Według lokalnych mediów, jego oprawcy to te same osoby, które sprowadziły go do kraju obiecując duże zarobki.