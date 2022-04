"Konflikt w Ukrainie może przerodzić się w III wojnę światową". Ostrzeżenie szefa ONZ

Rosjanie ostrzelali Kijów, gdy w mieście był sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Ukraińskie władze potępiły atak, nazywając go zamachem na Guterresa i światowe bezpieczeństwo.

Szef dyplomacji UE Josep Borrel stwierdził, że jest to rażące lekceważenie prawa międzynarodowego. Do sprawy odniósł się także sam Guterres. - Wierzę, że konflikt w Ukrainie nie przerodzi się w trzecią wojnę światową. Teoretycznie istnieje taka możliwość, ale ufam, że w praktyce do tego nie dojdzie - powiedział sekretarz generalny ONZ. Guterres jest już bezpieczny, ale przyznał, że był w szoku, gdy rakiety spadły na miasto.

Guterres: Ufam, że konflikt w Ukrainie nie przerodzi się w III wojnę światową

- Ten atak był zemstą za stanowisko przedstawione przez Guterresa we wtorek w Moskwie (w rozmowie z prezydentem Władimirem Putinem - red). Sekretarz generalny jasno ocenił, że Rosja prowadzi na Ukrainie wojnę, a nie żadną “operację specjalną”, potępił rosyjskie zbrodnie na ludności cywilnej i wezwał do ewakuacji mieszkańców oblężonego Mariupola - stwierdził doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz.

Według prezydenckiego doradcy konflikt na Ukrainie może "rozlać się poza granice tego kraju". - Cień wojny padł już na Mołdawię, Białoruś i niektóre regiony Rosji. Wojna rozleje się - nie skończy się ani w granicach Ukrainy, ani w ramach tzw. “operacji specjalnej" - przewidywał Arestowycz. Przekazał również informacje, że amerykańska eskadra Stryker, stacjonująca w Rumunii, przemieściła się w stronę granicy z Mołdawią, a lotnisko w separatystycznej, wspieranej przez Moskwę "republice" Naddniestrza jest przygotowywane na przyjęcie rosyjskich samolotów wojskowych.

W czwartek wieczorem w Kijowie zagrzmiały dwa głośne wybuchy, a Kliczko poinformował, że dwie rakiety trafiły w dzielnicę szewczenkowską w centrum stolicy. Rannych zostało 10 osób.

